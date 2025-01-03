Tapudan kira desteğine sil baştan düzenleme! İşte 2025’te yürürlüğe giren yeni uygulamalar

1 Ocak itibarıyla yeni düzenlemeler devreye girdi. Elektrik faturalarından emlak ilanlarındaki yetki şartına kadar birçok alanda yenilikler uygulamaya alındı. İşte 2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler:

Kiralık ilanda yetki şartı

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulaması 1 Kasım 2023’te başlamıştı. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geldi. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu olacak.

6 ay 6 bin km kuralı uzadı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla 15 Eylül 2022’de 6 ay ve 6 bin km kuralı getirmişti. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025’te sona erecekken, 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

Kuyumcularda kimlik zorunluluğu

Kuyumcularda 185 bin lirayı aşan alışverişlerde, kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Eski kimlikle tapuda işlem yapılamayacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. 1 Ocak 2025’ten itibaren kimlik kartlarını yenilemeyenler tapu işlemleri yapamayacak.

Kira destekleri arttı

2025'te kentsel dönüşüm kira desteği tarifesi güncellendi. İstanbul’da evi dönüşüme girenlere 8 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 6 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 5 bin 500 lira, kalan illerde ise 4 bin 500 lira kira desteği verilecek.

Elektrikte yeni tarife

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Yıllık 5 bin kilovatsaat (ayda 417 kilovatsaat) tüketimi olan abonelerin faturaları şubat itibarıyla yükselecek. Ayda 417 kilovatsaat üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak.

ATM para çekme limiti artırıldı

Türkiye’deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitlerini artırdı. 10 bin TL olan limit 15 bin TL’ye, bazı bankalar ise 20 bin TL’ye yükseltti.

QR kod ile para çekme limiti de artırıldı

ATM’lerden QR kod ile para çekme işlemlerinde limit artırımı yapıldı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanan müşteriler, artık daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek.

ATM’lerde küçük banknot kullanımı azalıyor

Son dönemde ATM’lerde küçük banknot kullanımı kademeli olarak azaltıldı. 10 TL ve 20 TL’lik banknotlar çoğu ATM’den kaldırıldı, yerlerine 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi.

500 ve 1000 TL’lik banknotlar tedavüle girmedi

Türkiye’de en yüksek banknot olan 200 TL’nin değeri kur artışlarıyla düştü. Ancak, Merkez Bankası henüz 500 TL ve 1000 TL’lik banknotları tedavüle sokmadı.

Müşteri için ne anlama geliyor?