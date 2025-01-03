2025 yılına dair altın yatırımcıları için umut verici bir haber geldi!

Ahlatçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt, gram altının, dolar/TL'deki sınırlı yükselişlere rağmen pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyor. Kurt, özellikle FED'in faiz indirimi politikasının, global piyasalarda etkili olacağını ve bu durumun altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti. Ancak, merkez bankalarının altın alımlarının bu baskıyı dengeleyeceğini belirtti.

Yatırımcılar, 2025 yılı için doların güçlenmesine bağlı olarak gram altının cazip hale gelebileceğini göz önünde bulundurmalı ve dikkatli, stratejik adımlar atmalılar. Yatırımcıların, altın ve döviz piyasalarındaki gelişmeleri dikkatle izlemeleri gerektiğini vurgulayan Kurt, gram altının güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.