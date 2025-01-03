Marketlerde Yeni Dönem Başladı: Limonlu Soslar Artık Raflarda Yer Almayacak

1 Ocak 2024 itibariyle Türkiye'de marketlerde önemli bir değişim yaşandı. Yeni düzenleme ile limon aromalı soslar, limonlu soslar ve **limon suyu görünümünde olan benzeri ürünlerin yurt içinde satışa sunulması yasaklandı. Bu tarih itibariyle, bu tür ürünlerin market raflarında yer alması ve tüketicilere sunulması mümkün olmayacak.

Yönetmelik Değişikliği ve Uygulama

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu değişiklikle birlikte, marketlerde satılan limonlu soslar, limon aromalı ürünler ve benzeri içeriklerin satışının son bulacağı ifade edildi. Abdullah Özdemir, bu kararın özellikle sağlıklı ve güvenilir gıda arayışında olan tüketiciler için büyük bir olumlu etki yaratacağını belirtti.

Limon Üreticisi İçin Faydalar

Türkiye'nin 2024 yılı limon üretiminin 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleştiği belirtilirken, son 5 yıldır Türkiye'nin ürettiği limonların büyük bir kısmının ihracata gönderildiği aktarıldı. İç tüketim ise bu üretimin %45 ila %50 arasında değişiyor. Bu düzenleme, ikinci kalite limonların ve ıskarta limonların israf edilmeden sanayide kullanılmasını teşvik edecektir. Ayrıca, limon üreticilerinin kazançları artacak ve tüketiciler, kimyasalsız, sağlıklı ve güvenilir orijinal limonlu ürünlere ulaşacaklar.

Tüketicilere Önemli Sorumluluk

Özdemir, Tarım ve Orman Bakanlığının sıkı denetimlerine ve caydırıcı cezai yaptırımlarına dikkat çekerek, tüketicilere gıda etiketlerini dikkatli okumaları ve ihbarlarda bulunmaları gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçli olmalarının, denetimlerin daha verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayacağını belirtti. Bu noktada, en iyi gıda denetçilerinin biz tüketiciler olduğumuzu unutmamalıyız.