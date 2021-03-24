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Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....

Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....
ISPARTA
G.Tarihi: 23.03.2021 17:44
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Isparta Düğün Salonları
METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA İLİNDE ZİRAİ DON BEKLENİYOR)
Başlama Zamanı : 24.03.2021 00:00 TSİ Bitiş Zamanı             :27.03.2021 09:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; ( 24.03.2021 ) Çarşamba sabah saatlerinden başlayarak 27.03.2021 Cumartesi sabah saatlerine kadar zirai faaliyetlerin devam ettiği İsparta il genelinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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