Şeker Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor: 1 Eylül'de Geçerli Olacak

Türkşeker'den Yeni Fiyat Ayarlaması:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına bir kez daha zam yapma kararı aldı. Kilogram fiyatını 25 TL'ye yükseltecek olan Türkşeker, ara siparişlerin toplanmasının ardından bu fiyatı 27 TL'ye çıkartacak. Bu adım, şeker fiyatlarına son dönemde yapılan on birinci zam olarak kayda geçiyor.

Sürekli Artan Gıda Fiyatlarına Ek Bir Zam:

Türkşeker'in aldığı bu karar, çeşitli gıda ürünlerine gelen zam dalgasının içinde şekeri de etkiliyor. Daha önce de sık sık fiyat artışlarına maruz kalan şeker, 1 Eylül itibarıyla bir kez daha zam görecek.

Türkşeker'in Zam Politikası:

Türkşeker, geçmiş aylarda da defalarca zam yapmıştı. Mayıs ayından bu yana 9 kez zam yapan şirket, toptan şeker fiyatını 24 TL'den 25 TL'ye yükseltti.

İndirimli Tarife Sonlanıyor:

Türkşeker, kampanyalı fiyatlarla indirimli şeker satışını da 31 Ağustos'ta sonlandırma kararı aldı. Bu tarihten itibaren indirimli şeker fiyatları sona erecek.

Yeni Zamın Detayları:

Türkşeker, 1 Eylül itibarıyla toptan şeker fiyatını 27 TL'ye çıkartacak. Bu da yaklaşık 10 gün içerisinde yüzde 8 oranında bir zam anlamına geliyor.

Son Dört Ayda On Birinci Zam:

Bu zamla birlikte son dört ayda şeker fiyatlarına on birinci kez zam yapılacak. Bu süreçte şeker fiyatları yaklaşık yüzde 46 oranında artmış olacak.

Fiyatlar Mayıs'tan Bu Yana Büyük Artış Gösterdi:

8 Mayıs'ta 18.5 TL bandında olan şeker fiyatları, Eylül başında 27 TL'ye yükselmiş olacak. Bu durum, son dönemde gıda fiyatlarının ne kadar hızlı yükseldiğini gösteriyor.