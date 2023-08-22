Isparta'da 5 şiddtinde Deprem Açıklaması

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, Isparta'da zaman zaman hissedilen merkez üssü Kayı Köyü olan küçük depremlerin neden bu kadar fazla etkili olduğunu açıkladı. Isparta'nın zemin yapısının alüvyonlardan oluşmasının, küçük depremlerin bile yoğun bir şekilde hissedilmesine yol açtığını belirtti.Prof. Dr. Şahin, Isparta'da özellikle merkez üssü Kayı Köyü olan depremlerin neden sık sık meydana geldiğini açıklarken, bu depremlerin büyüklüğünün genellikle 2.0 - 3.0 arasında olduğunu ifade etti. Ancak bu küçük depremlerin bile yoğun bir şekilde hissedilmesinin temel sebebinin, Isparta'nın zemin yapısının gevşek malzemelerden ve alüvyonlardan oluşmasından kaynaklandığını belirtti.Kayı Köyü'nün Isparta'daki iki fay hattının kesişme noktasında bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahin, bu nedenle deprem aktivitesinin bu bölgede yoğun olduğunu açıkladı. Isparta havzasını şekillendiren üç fay hattı olduğunu ve bu fay hatları üzerinde 4.7 büyüklüğüne kadar depremler meydana geldiğini ifade etti.Prof. Dr. Şahin, Isparta havzasını sınırlayan fayların uzun olmadığını ve bu nedenle ürettikleri depremlerin büyüklüğünün 5'e kadar çıkabileceğini belirtti. Isparta'daki deprem aktivitesinin nedeni olarak ise Kayı Köyü'nün, iki fay hattının kesişim noktasında olmasını gösterdi. Bu durumun bölgede gerinme alanı oluşturduğunu ve bu sebeple depremlerin sıkça yaşandığını açıkladı.Prof. Dr. Şahin, depremin neden uzun süre hissedildiğini de açıkladı. Bölgenin Orta Anadolu'nun güneybatısına doğru hareket ettiğini ve bu hareketin Bozanönü fayıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Bu durumun havza içinde dalga gezinmesine yol açtığını ve bu nedenle depremin etkisinin uzun sürdüğünü açıkladı.