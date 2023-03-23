Su: Sahurda bol su içmek, gün boyunca susuz kalmayı önlemeye yardımcı olur. Vücudunuzun gün boyunca su ihtiyacını karşılamak için yeterli su alımı sağlamak önemlidir. Yulaf: Yulaf, yavaş sindirilen karbonhidratlar açısından zengindir ve gün boyunca enerji sağlamaya yardımcı olabilir. Yulaf kepeği veya yulaf ezmesi gibi tam tahıllı yulaf ürünleri tercih edilebilir. Yumurta: Yumurta, tokluk hissi veren protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Haşlanmış, omlet veya menemen gibi farklı şekillerde tüketilebilir. Peynir: Peynir, protein ve yağ açısından zengin bir gıdadır ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir. Az yağlı peynirler tercih edilebilir. Yoğurt: Yoğurt, probiyotikler açısından zengin olup sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir. Protein ve karbonhidrat açısından da zengindir ve tokluk hissini artırabilir. Tam buğday ekmeği: Tam buğday ekmeği, lif açısından zengin olup tokluk hissini artırabilir. Ayrıca, tam tahılların tüketimi sağlık açısından da faydalıdır. Yeşillikler: Yapraklı yeşillikler, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur ve tokluk hissini artırabilir. Marul, roka veya ıspanak gibi yeşillikler sahurda tüketilebilir.

Sahur, iftar arasındaki uzun süreli açlığı karşılamak için oldukça önemlidir ve vücudunuzun tüm gün boyunca enerji seviyelerini koruyabilmesi için doğru besinlerin tüketilmesi önemlidir. Sahurda ne yemek gerektiği, kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere bağlı olmakla birlikte, aşağıdaki öneriler yararlı olabilir:Unutmayın ki, sahurda doğru besinleri seçmek ve yeterli miktarda su içmek gün boyunca tokluk hissini artırabilir ve enerji seviyelerini koruyabilir. Ayrıca, iftar ve sahur arasında aşırı yağlı ve tatlı yiyeceklerden kaçınmak da sindirim sorunlarına ve açlık hissine neden olabilir, bu nedenle sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir.