Müdürlük, ayrıca özel eğitim, dahil etme, akran zorbalığı, STEM, robotik kodlama, göçmenlerin oryantasyonu, yabancı dil öğretimi, dezavantajlı öğrenciler, öğrencilerin sportif, sosyal, kültürel, bilimsel gelişim, çevre dostu okullar, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularına eğilen faaliyetler de gerçekleştirmektedir.
Roma Avrupa Üniversitesi ve Romanya Amerikan Üniversitesinden 3 uzman davet edilen programlarda 500'e yakın öğretmen 5 günlük eğitimler aldı. Bu faaliyetlerle öğrencilerin uluslararası deneyimler kazanması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.