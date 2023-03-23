Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği Projeleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerini Avrupa ile buluşturmaya devam ediyor. Hem Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu hem de Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu bulunan müdürlük, yaklaşık 700 öğretmen ve öğrenciye akreditasyon faaliyetlerinde yer verdi. Toplamda yaklaşık 1 Milyon 250 bin avro hibe tahsis edilmesi beklenen akreditasyonlar kapsamında, işletmelerde beceri eğitimi ve staj, işbaşı eğitimleri, kurslar, beceri yarışmaları ve uzman davetleri ile toplamda en az 500 hareketlilik yapılması hedefleniyor.Müdürlük, ayrıca özel eğitim, dahil etme, akran zorbalığı, STEM, robotik kodlama, göçmenlerin oryantasyonu, yabancı dil öğretimi, dezavantajlı öğrenciler, öğrencilerin sportif, sosyal, kültürel, bilimsel gelişim, çevre dostu okullar, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularına eğilen faaliyetler de gerçekleştirmektedir.Roma Avrupa Üniversitesi ve Romanya Amerikan Üniversitesinden 3 uzman davet edilen programlarda 500'e yakın öğretmen 5 günlük eğitimler aldı. Bu faaliyetlerle öğrencilerin uluslararası deneyimler kazanması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.