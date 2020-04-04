Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk kez il bazlı ölüm sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekici.
Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de kornavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e çıktı.
İŞTE İL İL VEFAT SAYILARI
İstanbul 210
İzmir 27
Ankara 11
Edirne 3
Tekirdağ 2
Çanakkale 3
Balıkesir 6
Bursa 8
Sakarya 4
Kocaeli 14
Zonguldak 12
Manisa 2
Denizli 3
Muğla 5
Uşak 4
Kütahya 1
Eskişehir 5
Afyonkarahisar 1
Isparta 2
Antalya 4
Adana 4
Osmaniye 2
Karaman 1
Yozgat 3
Sivas 1
Kayseri 4
Konya 11
Bartın 1
Karabük 1
Çankırı 1
Çorum 1
Amasya 1
Kırıkkale 1
Ordu 1
Samsun 4
Sinop 3
Giresun 3
Trabzon 9
Bayburt 1
Erzincan 2
Elazığ 1
Rize 3
Gaziantep 1
Kahramanmaraş 1
Şanlıurfa 1
Adıyaman 2
Malatya 5
Elazığ 1
Diyarbakır 2
Batman 1
Mardin 4
Kars 2
Van 2