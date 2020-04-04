Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk kez il bazlı ölüm sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekici.



Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de kornavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e çıktı.



İŞTE İL İL VEFAT SAYILARI



İstanbul 210



İzmir 27



Ankara 11



Edirne 3



Tekirdağ 2



Çanakkale 3



Balıkesir 6



Bursa 8



Sakarya 4



Kocaeli 14



Zonguldak 12



Manisa 2



Denizli 3



Muğla 5



Uşak 4



Kütahya 1



Eskişehir 5



Afyonkarahisar 1



Isparta 2



Antalya 4



Adana 4



Osmaniye 2



Karaman 1



Yozgat 3



Sivas 1



Kayseri 4



Konya 11



Bartın 1



Karabük 1



Çankırı 1



Çorum 1



Amasya 1



Kırıkkale 1



Ordu 1



Samsun 4



Sinop 3



Giresun 3



Trabzon 9



Bayburt 1



Erzincan 2



Elazığ 1



Rize 3



Gaziantep 1



Kahramanmaraş 1



Şanlıurfa 1



Adıyaman 2



Malatya 5



Elazığ 1



Diyarbakır 2



Batman 1



Mardin 4



Kars 2



Van 2