İslam Memiş 'Alım Fırsatı' Diyerek Açıkladı: 'Rekora Hazır Olun'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ağustos ayında gram altın fiyatları için yeni bir rekor seviye öngörüsünde bulundu.

Memiş, gram altın tahminini yineleyerek, uluslararası piyasalarda olası bir 'savaş' riskine dikkat çekti ve bu tür gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini vurguladı. Son dönemde gerçekleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının piyasalara etkisini de değerlendiren Memiş, dolar ve Borsa İstanbul üzerine analizlerde bulundu.

Borsa ve Dolar Analizleri

Memiş, Borsa İstanbul için 10.700 puan seviyesinin altının alım fırsatı sunduğunu belirterek, bu seviyelerin ardından borsanın 11.000 puan seviyesine çıkabileceğini öngördü. Ancak bu hafta Borsa İstanbul'un 10.700 puan altına düşerek kayda değer bir düşüş yaşadığını, fakat 10.800 puanın üzerinde kalındığı sürece 11.000 puan hedefine ulaşılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Dolar kuru konusunda ise 33 lira 12 kuruş seviyesinden bahseden Memiş, 33 lira altının kalıcı olmayacağını ve yıl sonuna doğru 40 lira seviyelerinin görülebileceğini tahmin etti.

Altın Piyasası Öngörüleri

Memiş, altın piyasası üzerine yaptığı detaylı analizlerle yatırımcılara önemli ipuçları vermeyi sürdürüyor. Ons altın için, Federal Rezerv'in faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Kısa vadede ons altının 2426 dolar seviyesinden 2458 dolara kadar çıktığını ve Fed Başkanı'nın açıklamaları sonrasında 2435 dolar seviyesini gördüğünü ifade etti.

Jeopolitik risklerin artması durumunda ons altının 2480 dolar direncini tekrar test edebileceğini öngören Memiş, uzun vadede ons altının 2600 dolar seviyesine ulaşmasını ve bu seviyeyi aşması durumunda daha da yükselebileceği tahmininde bulundu. Yıl sonu için ons altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini ve düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini önerdi.

Gram Altın Tahminleri

Gram altın için de benzer bir yorumda bulunan Memiş, her düşüşün alım fırsatı olduğunu vurguladı. Gram altının ons altın fiyatlarına paralel hareket edeceğini belirten Memiş, ağustos ayı için gram altın fiyatının zirve seviyesini 2730 lira olarak öngördü ve yıl sonu için 3000-3500 lira aralığında bir beklenti içinde olduğunu ifade etti. Yatırımcılara, miktar odaklı hareket etmelerini ve fiyatlardaki her düşüşü değerlendirme fırsatı olarak görmelerini önerdi.