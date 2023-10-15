Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 İlde Ücretsiz Taşıma Hizmetini Sonlandırma Kararı Aldı - 16 Ekim 2023

Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 ildeki ücretsiz taşıma hizmetini 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sonlandırma kararı almıştır. Konu ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada öne çıkan başlıklar şunlardır:

Başkanlar Toplantısı ve Esnafların Mağduriyeti:

Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen bir toplantıda, olağanüstü artan maliyetler ve ücretsiz taşıma konusunda tüm illerden başkanlar tarafından bir araya gelinmiştir. Toplantının amacı, esnafların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ilgili bakanlıklara çağrıda bulunmaktır.

Ücretsiz Taşıma Kısıtlamalarına Son Verilmemiştir:

Tüm temsilcilerin ortak görüşüne rağmen, 15 Ekim tarihine kadar herhangi bir ücretsiz taşıma kısıtlamasına gidilmemiştir. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda "bedelini ödüyoruz" denildiği, ancak bu durumun resmi verilere göre gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir.

Sistemi Yürütemez Hale Gelindi:

Hem ilgili bakanlıklar hem de özel halk otobüsleri kararları alma ve ücret tarifelerini belirleme yetkisine sahiptir. Ancak destek vermeyen belediyeler nedeniyle sistem yürütülemez hale gelmiştir.

Belediyelerin Rolü:

Özel halk otobüsü sayısı belediye otobüsü sayısından fazla olmasına rağmen, belediyelerin sübvansiyon vermeden sistem işletmesi gerektiği belirtilmiştir. Ücretsiz ve indirimli taşıma için kanunlarda neden bulunduğu sorusu gündeme gelmiştir.

Esnafların Talebi:

Özel halk otobüslerinin talebi, ücretsiz seyahat hakkı verilenlerin haklarının geri alınması değil, sadece bu hizmetin karşılığının verilmesidir. Esnafların bu konuda ciddi bir hak kaybı yaşandığı ifade edilmektedir.

Çözüm Önerileri:

Özel halk otobüslerinin sunduğu hizmetin yarısı için devletin ödeme yapması veya esnafların gelir desteği almadan biniş kartlarının ücretsiz seyahat edenlere verilmesi gibi çözüm önerileri sunulmuş, ancak karşılık bulmamıştır.

Fedakarlık Artık Sürdürülemez:

Esnafların yıllardır fedakarlık yaptığı, ancak bu fedakarlığın artık sürdürülemez olduğu vurgulanmıştır.

Yeni Düzenlemeler:

Yetkililer, ücretsiz taşıma yaptığı halde gelir desteği alamayan 2000 halk otobüsünün sorununu yönetmelik değişikliği ile çözeceklerini belirtmişlerdir. Diğer beklentilerin ise 2024 yılında değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Talep ve Rica:

Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz seyahat hakkı verilen 18 farklı grup yolcunun, ücretsiz binişler için sadece ayın 1'i ve 4'ü arasında özel halk otobüslerini kullanabileceğini, ayın geri kalan kısmında ise kamu araçlarını veya alternatif ulaşım sistemlerini tercih etmelerini rica etmektedir.

Sonuç:

Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz taşıma hizmetinin getirdiği mali yükün artık sürdürülemez olduğunu ifade etmiş ve esnafların haklarının verilmesini talep etmiştir.

Bu basın açıklamasıyla Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz taşıma hizmetine son verme kararı almış ve taleplerini kamuoyuna duyurmuştur.