Altın Fiyatları ve Gelecek Beklentiler - 15 Ekim 2023
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'den Uyarı:
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'den Uyarı:
- Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Aralık ayına işaret ederek yatırımcıları risk değerlendirmesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
- Belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan Memiş, "Gram altın tarafında 2000 lira seviyesi üzerinde ataklar göreceğiz. Bu süreç çok uzak değil gibi duruyor" dedi.
Altın Haftanın En İyi Performansını Sergiledi:
- Altın, son 7 ayın en iyi haftalık performansını sergileyerek dikkat çekti. Petrol fiyatlarına dair 100 dolar seviyelerine yönelik tahminler de gündemde.
Dolar ve Yıl Sonu Beklentileri:
- Dolar da hareketlenme gösterirken, yıl sonu beklentileri yüksek seviyeleri işaret ediyor.
Güvenli Limana Talep Artıyor:
- İslam Memiş, özellikle altın ve gümüş piyasasında 'savaş' durumunun risk fiyatlamasını artırdığını belirtti. Talep güvenli limana yöneliyor.
Aralık Ayı Kritik Önem Taşıyor:
- Memiş, Aralık ayına işaret ederek önümüzdeki günlerin risk fiyatlaması açısından kritik olduğunu vurguladı.
- Jeopolitik riskler, altın ve gümüş fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor.
Altın Beklentileri:
- Memiş, altının ons fiyatının 2000 doların üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.
- Gram altın fiyatlarının da yükseliş göstereceğini öngören Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Yatırımcılar Temkinli Olmalı:
- Altın, gümüş ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergileyebileceğine dikkat çekilirken, piyasaların jeopolitik riskleri ve gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.
Altın ve Dünya Piyasaları:
- Jeopolitik riskler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dünya piyasalarının yeni bir hikaye oluşturabileceği belirtiliyor. Gelecekteki gelişmeler ve riskler, piyasaların seyrini belirleyecek gibi görünüyor.
- İslam Memiş, yatırımcılara ekim ayını dikkate alarak temkinli olmalarını, aralık ayının ise kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle jeopolitik risklerin fiyatlamaya etkisi göz önünde bulundurularak hareket etmek gerektiği vurgulandı.