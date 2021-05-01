29 Nisan 2021 Perşembe

17 Mayıs 2021 Pazartesi

Market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünü satışı yapılmamasına,

2021 - 30 -01.05.2021Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.05.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeuygulanmak üzere “kararı alınmış, tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenmiş ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararı ile duyurulmuştu.Bu kapsamda,günü’dan itibarengünü’e kadar sürecek olanYukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 01.05.2021