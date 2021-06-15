Kredi kartı kullananlar dikkat! 30 TL çekti 7 bin lira aldılar

Güvenlik önlemlerinin sürekli artmasına rağmen banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor. Bu mağdurlardan biri olan Elif Fatma Güldalı, beş dakika içerisinde kartından farklı yerlerden 7 bin TL’nin çekildiğini anlattı.

5 DAKİKADA 5 AYRI ATM

SMS VE KİMLİK DOĞRULAMASI ŞART



ÇİFT POS TUZAĞI

MAĞDURLAR NE YAPMALI? NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Banka kartlarını kopyalayıp vatandaşın maaş ve birikimlerini gasp eden sahtekarlar, tüm tedbir ve cezalara rağmen tükenmek bilmiyor. En son mağdurlardan biri ise Elif Fatmadiye yazı verdi” dedi.Posta gazetesinden Murat Gülderen'in haberine göre banka kartının kaybolmadığını anlatan Güldalı,diye konuştu.Sadece İstanbul’da ayda ortalama 500 kişinin kartının kopyalandığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu bilgileri verdi:POS üzerinden kart kopyalaması yapmak için bazı restoran zincirlerinde işe başlayan sahtekarların da olduğuna dikkat çeken Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi:Kartınızın kopyalandığını farkettiğiniz an, bankanızı arayın ve kartınızı kullanıma kapatın.Müşteri temsilcisine son kullanımları kontrol ettirin. Sizinle ilgisi olmayan internet siparişleri verilmiş mi? Sorgulayın. Böyle bir durum varsa iptal ettirin.Sonra bankanıza gidip yazılı olarak da sorunu dile getirin. Tüm şikayetinizi dilekçeye dökün.Bankanızdan rızanız dışında harcanan paraların geri iadesi talebinde bulunun.Aynı şikayeti vakit kaybetmeden savcılığa da yapın. Kamera kayıtlarının incelenmesini ve dolandırıcıların yakalanmalarını talep edin.Banka şubeleri dışındaki özellikle tenha yerlerdeki ATM’leri zorunlu kalmadıkça kullanmayın.Alışveriş sırasında POS cihazının başında işlem yapın. Restoranda kredi kartıyla ödeme yaparken, POS cihazını mutlaka masaya isteyin.Güvenli olduğundan şüphe duyduğunuz yerlerde nakit parayla alışveriş yapın.Bankanızın mobil uygulamasını indirin ve telefonunuzdan sık sık hesap hareketlerinizi kontrol edin.ATM’ye kartınızı takmadan önce kart girişi yerini elinizle kontrol edin. Sonradan eklenmiş bir düzenek fark ettiğinizde güvenlik görevlilerine haber verin.Bankanızın uygulamasından QR Kod (karekod) ile ATM’ye dokunmadan güvenli bir şekilde para çekebilir ve yatırabilirsiniz.KAYNAK: POSTA