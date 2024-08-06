Kira Zam Sınırı Belli Oldu: Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracıyı İlgilendiriyor

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı ve kira artış oranı netlik kazandı. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda, Ağustos ayında kira artışlarının yüzde 65,93 olarak uygulanabileceği belirtildi. Ev sahipleri, kiralarda bu oran kadar artış yapma hakkına sahip olacak.

TÜİK ve ENAG Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 61,78 olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay TÜFE’nin yüzde 1,64 artmasının ardından, bu ayki artışın yüzde 3,51 seviyelerinde olması bekleniyordu. Bu veriler, Ağustos 2024 için kira artış oranlarının belirlenmesinde etkili oldu.

Bağımsız araştırma grubu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Temmuz ayına ait enflasyon verilerini yayımladı. ENAG’ın raporuna göre, Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,91 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 100,88 olarak belirlendi. ENAG ve TÜİK arasındaki verilerde bu ay da belirgin farklar dikkat çekti.

Bu oranlar doğrultusunda, kira artışlarının nasıl uygulanacağı ve tarafların haklarını nasıl koruyacağı merak konusu. Ev sahipleri ve kiracılar, söz konusu oranları göz önünde bulundurarak kira kontratlarını yeniden düzenleyebilir.