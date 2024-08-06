Ev ve Araba Sahiplerine Yeni Zorunluluk: E-Devlet'ten Yetki Verme

Ev ve araba sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme 15 Eylül itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren, emlak ve otomotiv piyasasında ilan sitelerindeki konut ve araç satış ilanları, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde düzenlenecek.

Emlak Piyasasında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, "Artık ilan sitelerinde gördüğünüz konut satış ilanları tüketiciyi yanıltmayacak. Konut satışı yapmak isteyen kişi, e-Devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek bir emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilen emlakçılar bu satışlara aracılık edecek" dedi.

Yeni düzenleme kapsamında, emlakçılar aldıkları yetkiyle ilanları siteye ekleyebilecek. Ancak kişiler, kendi konutları veya birinci derece akrabalarına ait konutlar dışındaki evler için emlakçı yetkilendiremeyecekler.

15 Eylül'de hibrit olarak başlayacak uygulama, yılbaşından itibaren yalnızca doğrulanmış ilanların çıkmasını zorunlu hale getirecek. Böylece sahte ilanlar engellenecek ve internet üzerinden yapılan konut dolandırıcılığı ile fiyat manipülasyonlarına son verilecek.

Bolat, "Bu düzenleme kiraların düşmesine de katkı sağlayacak. Çünkü sahte ilanlarla kirada olmayan daireler kiralıkmış gibi gösterilip fiyatlar şişiriliyordu. Gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlayarak spekülasyonların önüne geçeceğiz" diye ekledi.

Otomotiv Sektöründe Benzer Düzenleme

Otomotiv sektöründe de benzer bir düzenleme eylül ayı sonunda devreye girecek.

Bakan Bolat, bu konuda şu açıklamaları yaptı: “Fahiş artışların yaşanmadığı bir 2-3 ay yaşıyoruz. Ve dezenflasyon süreci Haziran'dan itibaren ekonomide ve piyasalarda etkisini gösteriyor. Dolayısıyla dış ticarette bu tedbirleri etkili bir şekilde uyguluyoruz. Haklı, adil ticarete evet, zorunlu, yasal, haklı ithalata evet, ama bunun dışındaki yanlış uygulamalara da biz ‘dur’ diyoruz. Ve birçok sektörde yerli, milli üretimin arttığını, istihdamın arttığını görüyoruz. Zaten toplam istihdam rakamındaki artış bunu gösteriyor. İstihdam rakamlarımız neredeyse 33 milyona ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 8,4’e geriledi. Gerek kredi imkanlarının sıkılaşması, daralması ve özellikle de iç pazarda vatandaşımızın yüksek fiyatlara yönelik de bir tepki ortaya koyması karşısında tüketim kısmen azalmaya başladı. Dolayısıyla fiyat artırma eğilimi törpülenmiş oluyor."

Yeni düzenlemelerle birlikte, hem emlak hem de otomotiv piyasasında daha şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı sağlanması hedefleniyor. Bu değişikliklerin piyasada olumlu etkiler yaratması ve tüketiciyi koruması bekleniyor.