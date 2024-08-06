Altın Fiyatları Yükseliyor: Birikimi Olan Bayram Edecek

Son gelişmeler ve FED faiz açıklamaları altın fiyatlarını etkiliyor. Uzmanlar, altının yukarı yönlü seyredeceğini belirtiyor. Finansal Danışman Mustafa Aşkın, yıl sonunda ons altın fiyatlarının 2600-2650 dolar arasında olacağını öngörüyor. Türkiye’de gram altın fiyatının ise 2800-2850 TL’ye çıkması bekleniyor.

Aşkın, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki savaş riskinin artması ve FED'in faiz kararlarının altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Bu tür jeopolitik riskler ve finansal belirsizlikler, altın gibi güvenli liman varlıklarının değerinde artışa yol açıyor. Şu anda ons altın fiyatı 2400 doların üzerinde ve yıl sonuna doğru 2600-2650 dolar seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Türkiye'de ise dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak gram altın fiyatlarının 2800-2850 TL aralığında olması bekleniyor. Kısa vadede ufak düzeltmeler olsa da, genel eğilim yükseliş yönünde devam edebilir.

Orta Doğu'daki Çatışmalar Türkiye'yi Nasıl Etkiliyor?

Mustafa Aşkın'a göre, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artması, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda risk algısını yükseltiyor. Bu durum, ülkenin risk priminin artmasına ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Özellikle, risk priminin 250 seviyelerinden 290 seviyelerine yükselmesi, bu gerginliğin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da enflasyon üzerinde baskı oluşturarak Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını sürdürüyor.

Altın Rekor Seviyeleri

Ons altın fiyatlarının 2,483 dolar ve gram altın fiyatlarının 2,639 TL'ye çıkması, piyasalardaki jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde değerini koruma potansiyeli olan varlıklara yöneldiğinin bir işareti olabilir. Altın fiyatlarındaki bu artışlar, hem global ekonomik koşulların hem de yerel para birimi değerindeki değişikliklerin etkilerini yansıtıyor.