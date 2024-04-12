KGM'den Isparta-Antalya Karayolu Uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Bayram Tatili Dönüşü Sürücülere Uyarı

Milyonlarca vatandaşın bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara düşmesiyle, Karayolları Genel Müdürlüğü önemli bir uyarıda bulundu. Bayram tatili dönüşü devam eden yol bakım ve yapım çalışmaları sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri bilgilendirdi.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Antalya-Isparta istikametinin trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bu kesimde, ulaşım bölünmüş yolun Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Diğer uyarılar ise şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu kavşağı arasında ve İzmit-Düzce yolunun çeşitli kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım ve Çivril-Denizli yolunun 36-37. kilometrelerinde kavşak alanındaki drenaj hattı çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını önemle vurguluyor.