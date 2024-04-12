

Havale ve EFT'te "Açıklama" Kısmını Es Geçmeyin: Başınıza Dert Açabilirsiniz!

Günlük hayatta internet bankacılığı ve mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte, EFT ve havale işlemleri vatandaşların sıkça başvurduğu yöntemler haline geldi. Ancak bu pratik yöntemlerin bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor.

EFT ve havale, elektronik para transferi için kullanılan yöntemlerdir. Havale, aynı banka içerisindeki hesaplar arasında gerçekleşirken, EFT farklı bankalar arasındaki hesaplara para gönderme işlemidir. Bu işlemler genellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Ancak, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicileri uyarıyor. Kılıç'a göre, havale veya EFT işlemlerinde açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık durumunda tüketiciler sorun yaşayabilir. Bu açıklama kısmı, ödemelerin yapıldığının kanıtı niteliğindedir.

Ayrıca, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken diğer noktalara da dikkat çekiliyor. Alıcının IBAN numarası ve adının doğru yazıldığından emin olunmalıdır. Yanlışlıkla yapılan bir havale tutarını geri almak mümkün olmayabilir.

Bu nedenle, EFT ve havale işlemlerinde açıklama kısmını dikkatlice doldurmak ve diğer bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek önemlidir. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları, olası sorunların önüne geçmek için gereklidir.