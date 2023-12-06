Kamuda Maaşlarda Artış ve Diğer Çalışan Haklarıyla İlgili Gelişmeler

Kamuda Maaşlarda Artış ve Diğer Çalışan Haklarıyla İlgili Gelişmeler
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Kamuda Maaşlarda Artış ve Diğer Çalışan Haklarıyla İlgili Gelişmeler
6 Aralık 2023 tarihinde alınan kararlara göre kamu çalışanları ve emekliler için çeşitli iyileştirmeler ve maaş artışları öngörülmüştür.
  1. Ortalama Maaş Artışı: Ocak zammıyla birlikte ortalama devlet memuru maaşı, 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıkacak.
  2. Emeklilere Artış: Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam, kök aylıklara yansıtılmıştı. Bu yılın başında kök aylıklar artarak en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
  3. Torba Kanun Düzenlemeleri: Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini içeren torba kanun, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
  4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu: 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında ocak zammına ilişkin çerçeve ortaya çıkacak. Asgari ücretin yüzde 40 artışla 15 bin 962 liraya çıkarılması seçeneği ön plana çıkıyor.
  5. Asgari Ücret Desteği: İşverene bugünden itibaren 500 liralık asgari ücret desteği sağlanmaktadır. Asgari ücret desteği konusundaki nihai kararı hükümet verecek.
  6. Ek Gösterge Düzenlemesi: Birinci derece memurlara ek gösterge düzenlemesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeyle ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak.
  7. Derece ve Kademe Artışları: Kamuda derece ve kademe sistemine göre memurlar her yıl bir kademe ilerlemesi, her 3 yılda bir derece yükselmesi yapmaktadır.
  8. Toplu Sözleşme Kazanımları: Memur ve emekliler, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde mali ve sosyal haklarda iyileştirmeler elde etmiştir. Şube müdürü ve müdürlerin mali hakları artırılmış, memura ücretsiz toplu taşıma hakkı verilmiş, TOKİ konutlarında memurlara öncelik tanınmıştır.
  9. Toplu Sözleşme İkramiyeleri: Toplu Sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek.
Kamuda çalışanlar ve emekliler için bu düzenlemelerin, maaşlarda ve çalışma koşullarında olumlu bir etki yaratması beklenmektedir. Uygulamaya geçirilen düzenlemelerle birlikte kamu çalışanlarına ve emeklilere sağlanan haklar artmıştır.
 
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