Kahraman Şehidimiz Kabri Başında Anıldı

Şehidin Kimliği: Metin, İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Durmuş Öcal'ı tanımlamaktadır. Anma Programı: Şehidin şehadet yıldönümünde, Isparta Şehitliği'nde bir anma programı düzenlendiği belirtilmektedir. Programa şehidin ailesi, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı ifade edilmektedir. Katılımcılar: Programa, şehidin ailesi başta olmak üzere birçok önemli ismin katıldığı belirtilmektedir. Vali, Milletvekili, Garnizon Komutanı ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler etkinliğe iştirak etmiştir. Dini Tören: Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua gibi dini törenlerin düzenlendiği ifade edilmektedir. Bu törenlerle şehit için rahmet ve dua edildiği vurgulanmaktadır. Taziye Dilekleri: Programda Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, şehidin ailesine taziye dileklerini ileterek başsağlığı dilemiştir.

Bu metin, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da kahramanca şehit olan Polis Memuru Durmuş Öcal'ın şehadet yıldönümünde düzenlenen anma programını ve katılımcıları özetlemektedir. İşte metinde öne çıkan başlıklar:Bu tür anma programları, şehitlerin fedakarlıklarını anlamak, onların ailelerine destek olmak ve toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenmektedir.