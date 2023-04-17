ITSO Başkanı Çelik’ten Kadir Gecesi Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Birlik, beraberlik, dostluk ve dayanışma gibi manevi duyguların daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının son günlerini yaşarken Mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu içerisindeyiz” dedi.

ITSO Başkanı Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi, “Ramazan Ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerin diğer günlerde de artarak devam etmesini ve millet olarak aramızdaki sabrı, sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı arttırmasını, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesini diliyorum. Hiç şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için fırsat sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm insanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin hepimizi birlik, beraberlik, dua, inanç, barış ve mutluluk ikliminde birleştirmesini, ülkemiz ve milletimiz için daha güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni ediyor, Ispartalı hemşehrilerimizin, Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutluyorum.”