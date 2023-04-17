Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi Bayram Tatlılarıyla Şenleniyor!

Tepsi Tepsi Lezzetler Pastanemizde!

Özel Günleriniz İçin Salonumuzda Hizmetinizdeyiz!

Eve Paket Servisimizle Tatlılarımız Kapınıza Geliyor!



























Isparta Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, bayram tatlıları konusunda harika bir seçenek sunuyor! Tepsi şeklinde sipariş vererek, sevdiklerinizle birlikte bu tatlıları keyifle paylaşabilirsiniz. Tatlı çeşitleri arasında şerbetli tatlılar, sütlü tatlılar, baklava, kadayıf ve tulumba gibi lezzetli seçenekler mevcut. Bu tatlıların yanı sıra, yaşpasta gibi özel lezzetler de sunan pastanemiz, kaliteli ve lezzetli ürünleriyle her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.Ayrıca, doğum günü, toplantı ve diğer organizasyonlar için salonumuz da bulunmaktadır. İsterseniz pastanemizi ziyaret ederek ya da eve paket servis hizmetimizden faydalanarak bu lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Eve paket servisimiz bir telefon uzağınızda! Alo paket telefonlarımız 0 532 552 42 84 ve 0 543 932 05 32'den bizimle iletişime geçebilirsiniz.Adresimiz ise Hisar Mahallesi, 144. Cadde, No:15 (Demirköprü) olarak belirtilmiştir. Siz de pastanemizin lezzetli tatlarını denemek için bizi ziyaret edebilirsiniz.