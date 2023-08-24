Isparta'nın Senirkent İlçesinde Barbunya Hasadı: Yüzler Gülüyor

Senirkent Barbunyası: Kalite ve Bereketin Sembolü

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre, Senirkent ilçesine bağlı Karip Köyü'nde devam eden barbunya hasadı, çiftçileri sevindiriyor. Hem verim hem de fiyat açısından olumlu sonuçlar elde ediliyor.Senirkent ilçesinde 8 bin dekarlık alanda ekilen barbunyadan, dekar başına ortalama 1-1,5 ton ürün elde ediliyor. Bölgenin iklimi ve toprak yapısı, barbunyanın kalitesini artırıyor. Mayıs ayında ekimi yapılan Senirkent barbunyası, ekim ayı ortalarına kadar hasat edilebiliyor.Hasat dönemi boyunca binlerce tarım işçisinin çalıştığı barbunya tarlaları, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve çevre illerden gelen mevsimlik tarım işçilerine iş imkanı sunuyor. Bu sayede hem bölge ekonomisine katkı sağlanıyor hem de işçilerin geçim kaynakları artıyor.Senirkent ilçesindeki barbunya üretimi, sadece çiftçilere değil aynı zamanda yöre halkına da olumlu etkiler sunuyor. Bereketli hasat, yerel ekonominin canlanmasına destek oluyor ve bölge insanının yüzünü güldürüyor.Lezzet ve Kalite Bir Arada Senirkent ilçesinin özgün iklim ve toprak yapısı, barbunyanın eşsiz bir kalite ve lezzet kazanmasına neden oluyor. Bu da Senirkent barbunyasını bölgede önemli bir tarım ürünü haline getiriyor.İşçilerin Geçim Kapısı, Bölgenin Gururu Hasat dönemlerinde binlerce işçinin çalıştığı tarlalar, aynı zamanda bölgenin gurur kaynağı oluyor. Mevsimlik tarım işçileri için ek gelir sağlayan bu hasatlar, ailelerin geçimini destekliyor.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede tarımın ve üretimin daha da gelişmesi için çiftçilere destek sağlamaya devam ediyor. Barbunya üretimi gibi başarılı örnekler, bölgedeki tarımsal potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.