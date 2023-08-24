Isparta'da 2 Yaşındaki Çocuğun Boğazına Saplanan Çivi Başarıyla Çıkarıldı

Isparta, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Başarılı Operasyon Isparta'nın SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen özel bir operasyonla, 2 yaşındaki bir kız çocuğunun nefes borusuna saplanan 5 cm boyutundaki çivi çıkarıldı. Çocuğun ailesinin dikkati ve hastanenin hızlı müdahalesi sayesinde küçük çocuk sağlığına kavuştu.Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden ailesi, derhal SDÜ Hastanesine başvurdu. Yapılan muayene sonucunda, çocuğun boğazına yaklaşık 5 santimetre boyutunda çivi saplandığı tespit edildi ve hemen müdahaleye geçildi.SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emre Sivrice, çocuğun hastaneye gece saatlerinde getirildiğini ve yapılan röntgenle boğazında yabancı cisim olduğunu belirtti. Operasyon sırasında çocuk genel anestezi altında hazırlandı. Nefes borusunda yer alan çivi, sivri kısmı yumuşak damağa saplı ve diğer keskin ucunun nefes borusuna kadar uzandığı şekilde tespit edildi. İşlem sırasında sivri çivi kurtarılarak çıkarıldı.Doç. Dr. Sivrice, bu tür vakaların ciddi hayati tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle bu yaş grubundaki çocukların aileleri tarafından çok dikkatli gözlemlenmeleri gerektiğini belirtti.Aile, akşam misafirliğe gittikleri sırada çocuklarının boğazına çivi kaçtığını fark ettiklerini ve hemen hastaneye geldiklerini belirterek, yapılan acil müdahale sayesinde çocuklarının kısa sürede sağlıkla taburcu olmasından mutlu olduklarını ifade etti. Aynı zamanda doktorlar ve hastane çalışanlarına teşekkür ettiler.