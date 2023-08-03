Isparta'nın Görkemli Göçü: Yörük Kültürü Şehirde Canlanıyor!

Isparta'nın saygın isimlerinden İl Beyi Mustafa Küçükyaman ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı derneklerin başkan ve temsilcileri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, önemli bir karar alındı: Şehirde Yörük kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için temsili Yörük Göçü düzenlenecek.Ziyaret sırasında İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Türklüğün nişanesi ve parolası olan keyfiyeyi Başkan Başdeğirmen'e hediye etti. Küçükyaman, keyfiyenin anlamı hakkında bilgi vererek Başkan Başdeğirmen'in boynuna takarken, bu jest karşısında Başkan Başdeğirmen memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Isparta'da yaz aylarında yaylalarda ve dağlarda düzenlenen şenlikler ve toylar ile Yörük kültürünün canlandığını vurguladı. Ancak şehirde yaşayanların bu kültürü yeterince tanımadığını belirterek, "Yörükleri şehre taşıyalım" adı altında bir proje geliştirdiklerini ifade etti. Bu çerçevede Belediyemizle, Yörük Türkmen dernekleri ve paydaşlarla birlikte şehir içinde bir Yörük göçü düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Gökçay'a kadar sürecek olan bu göçte, milli kıyafetler giyerek çarşı içinden develerle, atlarla ve koyun sürüleriyle ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda bir konser düzenleyerek kültürlerini gelecek nesillere aktarma amacında olduklarını belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türklüğü, kültürü ve geçmişi yaşatmak için yapılan mücadeleye destek verdiklerini vurguladı. Geçmişi bilmeyen bir toplumun geleceğine yön veremeyeceğini hatırlatarak, Yörük kültürünü çocuklara aktarmak için çaba harcanmasının önemine değindi. Başkan Başdeğirmen, Yörük göçü projesine belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.Ziyarette alınan karar doğrultusunda, Isparta'da Yörük kültürünün canlı bir şekilde yaşatılması için çalışmalar başlatıldı ve önümüzdeki günlerde tarih belirlenecek. İl Beyi Mustafa Küçükyaman'ın önderliğinde gerçekleştirilecek Yörük göçü, şehir halkının ilgisini çekecek etkinlikler arasında yer alacak.İl Beyi Mustafa Küçükyaman'ın, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e gerçekleştirdiği ziyarete, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Yağcı, Isparta Yörük Türkmen Derneği Bakanı Veli Tombul, Gelendost Yörük Türkmen Derneği Başkanı Emrah Akbaş, Isparta Mehteran Derneği Başkanı Bayram Ali Çetin, Şarkikaraağaç Honamlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Ali Garip ve Aksu Sofular Köyü Yörük Türkmen Derneği Başkanı Veli Koçaslan da katıldı.