Isparta Belediyesi, Çocuk Etkinlikleriyle Mahallelere Renk Katıyor

Isparta Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için keyifli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla çocuk mahalle etkinlikleri düzenliyor. Hızırbey Mahallesi'nde başlayan etkinlikler, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, çocuklara kukla gösterileri ve müzikal gösteriler sunuluyor. Bir boya firmasının da destek verdiği etkinliklerde çocuklar, boyama atölyelerine katılarak el becerilerini geliştiriyorlar.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, çocuklarla fotoğraf çektirerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Mahalle sakinlerinden Atatürk Kütüphanesi kurucusu Mustafa Kemal Pınar, Başkan Başdeğirmen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, ona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir tablo hediye etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirterek, çocukların keyifli zaman geçirmesi için birçok farklı mahallede etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Etkinliklerin programı şu şekilde:

2 Ağustos Çarşamba - Dere-Yenice Mahalleleri

3 Ağustos Perşembe - Mehmet Tönge Mahallesi

7 Ağustos Pazartesi - Davraz Mahallesi

8 Ağustos Salı - Gülcü Mahallesi

9 Ağustos Çarşamba - Fatih Mahallesi

10 Ağustos Perşembe - Akkent TOKİ

14 Ağustos Pazartesi - Binbirevler-Batıkent Mahalleleri

15 Ağustos Salı - Çünür Mahallesi

16 Ağustos Çarşamba - Işıkkent Mahallesi

17 Ağustos Perşembe - Keçeci Mahallesi

21 Ağustos Pazartesi - Ayazmana Mahallesi

22 Ağustos Salı - Vatan Mahallesi

23 Ağustos Çarşamba - Halıkent Mahallesi

24 Ağustos Perşembe - Kurtuluş-Turan-Sülübey Mahalleleri