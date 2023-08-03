Isparta Belediyesi, Çocuk Etkinlikleriyle Mahallelere Renk Katıyor
Isparta Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için keyifli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla çocuk mahalle etkinlikleri düzenliyor. Hızırbey Mahallesi'nde başlayan etkinlikler, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, çocuklara kukla gösterileri ve müzikal gösteriler sunuluyor. Bir boya firmasının da destek verdiği etkinliklerde çocuklar, boyama atölyelerine katılarak el becerilerini geliştiriyorlar.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, çocuklarla fotoğraf çektirerek onların mutluluğuna ortak oldu.
Mahalle sakinlerinden Atatürk Kütüphanesi kurucusu Mustafa Kemal Pınar, Başkan Başdeğirmen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, ona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir tablo hediye etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirterek, çocukların keyifli zaman geçirmesi için birçok farklı mahallede etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.
Etkinliklerin programı şu şekilde:
Isparta Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için keyifli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla çocuk mahalle etkinlikleri düzenliyor. Hızırbey Mahallesi'nde başlayan etkinlikler, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, çocuklara kukla gösterileri ve müzikal gösteriler sunuluyor. Bir boya firmasının da destek verdiği etkinliklerde çocuklar, boyama atölyelerine katılarak el becerilerini geliştiriyorlar.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, çocuklarla fotoğraf çektirerek onların mutluluğuna ortak oldu.
Mahalle sakinlerinden Atatürk Kütüphanesi kurucusu Mustafa Kemal Pınar, Başkan Başdeğirmen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, ona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir tablo hediye etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirterek, çocukların keyifli zaman geçirmesi için birçok farklı mahallede etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.
Etkinliklerin programı şu şekilde:
- 2 Ağustos Çarşamba - Dere-Yenice Mahalleleri
- 3 Ağustos Perşembe - Mehmet Tönge Mahallesi
- 7 Ağustos Pazartesi - Davraz Mahallesi
- 8 Ağustos Salı - Gülcü Mahallesi
- 9 Ağustos Çarşamba - Fatih Mahallesi
- 10 Ağustos Perşembe - Akkent TOKİ
- 14 Ağustos Pazartesi - Binbirevler-Batıkent Mahalleleri
- 15 Ağustos Salı - Çünür Mahallesi
- 16 Ağustos Çarşamba - Işıkkent Mahallesi
- 17 Ağustos Perşembe - Keçeci Mahallesi
- 21 Ağustos Pazartesi - Ayazmana Mahallesi
- 22 Ağustos Salı - Vatan Mahallesi
- 23 Ağustos Çarşamba - Halıkent Mahallesi
- 24 Ağustos Perşembe - Kurtuluş-Turan-Sülübey Mahalleleri
Çocuklar ve aileler, etkinlikler için Isparta Belediyesi'ne teşekkür ederek, eğlenceli ve keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdiler.