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Isparta'nın Gerçek Gül ve Lavantasıyla Üretilen Lezzet: Eylül Minel Lokum Fabrikası

Isparta'nın Yeni Lezzeti: Lavanta Gazozu Eylül Minel'de!

Isparta'nın Gerçek Gül ve Lavantasıyla Üretilen Lezzet: Eylül Minel Lokum Fabrikası
ISPARTA
G.Tarihi: 03.05.2023 23:47
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  • Doğal Ürünlerin Adresi: Eylül Minel Lokum Fabrikası
  • Isparta'nın Yeni Lezzeti: Lavanta Gazozu Eylül Minel'de!
  • E-Ticaret İle Dünyanın Her Yerine Eylül Minel Lezzeti
Isparta'nın doğal güzellikleriyle ünlü şehrinin lezzetleri de dillere destan. Bu lezzetlerin en özellerinden biri ise Eylül Minel Lokum Fabrikası'nın Isparta'nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen lokum ve reçelleri. Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen bu lezzetler, kendilerine ait fabrikalarında özenle üretiliyor.
Eylül Minel'in ürünleri sadece Isparta'da değil, dünyanın her noktasına e-ticaret kapsamında gönderiliyor. Bu da Isparta'nın özel lezzetlerini dünyanın dört bir yanındaki gurmelerin beğenisine sunuyor.
Ancak sadece lokum ve reçel değil, Eylül Minel'in ürün yelpazesi oldukça geniş. Kişisel bakım ürünlerinden cilt bakım ürünlerine, kolonyadan doğal gülsuyuna, lavanta ürünlerinden şerbet ve diğer gıda ürünlerine kadar birçok seçenek sunuyorlar. Ve bu ürünlerin tamamı, Eylül Minel'in doğal ve kaliteli üretim standartlarıyla hazırlanıyor.
Isparta'nın özgün tatlarından biri de Eylül Minel'in ilk kez ürettiği Davraz Kuyucak Lavanta Gazozu. Şeker pancarında elde edilen şeker kullanılarak üretilen bu gazoz, Isparta'nın doğal lavanta tarlalarından elde edilen özleriyle zenginleştiriliyor. Bu da hem doğal hem de lezzetli bir gazoz deneyimi sunuyor.
Eylül Minel Lokum Fabrikası, Isparta'nın doğal güzelliklerinden ilham alarak ürettiği özel lezzetlerle dünyanın her yerinde hayranlık uyandırıyor. Eğer siz de Isparta'nın özgün tatlarını keşfetmek istiyorsanız, Eylül Minel'in e-ticaret sitesine göz atabilir ve bu lezzetleri evinizde deneyimleyebilirsiniz.


Adres:
Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA
Telefon: 0 (246) 500 37 00
WhatsApp: +90 543 760 12 24
Webhttps://www.eylulminel.com

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GÜL LOKUM - GÜL REÇEL

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doğal gülsuyu

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LAVANTA GAZOZUisparta lavanta gazozu
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Isparta'nın Gerçek Gül ve Lavantasıyla Üretilen Lezzet: Eylül Minel Lokum Fabrikası
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