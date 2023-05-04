Millî Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları 5. Türkiye Şampiyonası, Isparta İl Finali İlkokullar Kategorisi müsabakaları 10 ilçeden toplam 182 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyona, akıl ve zeka oyunlarının önemini vurgulamak, öğrencilerin bu oyunlar aracılığıyla beyinlerini geliştirmelerine olanak sağlamak ve rekabet ortamında öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, büyük bir heyecan ve coşkuyla yarışarak mücadele ettiler. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığı bilinmektedir.