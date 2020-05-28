KARATE SPORCULARIMIZDAN
ONLİNE ŞAMPİYONADA BÜYÜK BAŞARI
Türkiye Karate Federasyonu bir ilke imza atarak, online kata yarışmaları düzenlemeye başladı. 2012 doğumlular ve 7 yaş Online Türkiye Kata şampiyonasına katılan ilimiz sporcuları büyük başarılara imza attı.
Bilindiği üzere Pandemi nedeniyle tüm branşlarda Ulusal ve Uluslararası birçok şampiyona iptal edilmiş veya ertelenmişti. Bu kapsamda Türkiye Karate Federasyonu bir ilke imza atarak online üzerinden yarışmaları düzenlemeye başladı.
7 yaş Online Türkiye Kata şampiyonası yarı final müsabakaları 17 Mayıs Pazar günü yapıldı. Finalde mücadele edecek 6 sporcu belirlendi. Elemelerde grubunda birinci çıkarak yarı finalde yarışan ilimiz sporcusu Yusuf Baha Özkoç yarı finalde dördüncü olarak elendi.
Elemeleri 48 sporcu arasından birinci olarak tamamlayan ilimiz sporcusu Hakan Çınar Toklu, yarı finali ikinci olarak tamamlayıp finale adını yazdırmayı başardı. Yarı finalde grubundan birincilikle çıkan Zeynep Beren Armağan' da finale adını yazdıran ikinci isim oldu.
Yapılan finallerde ise sporcularımızdan Zeynep Beren Armağan Türkiye ikincisi ve Hakan Çınar Toklu Türkiye üçüncüsü oldu.
“MUKADDES FEYZA, YARI FİNALDE”
Isparta olarak 2 sporcu ile mücadele ettiğimiz e 2012 doğumlular Online Türkiye Kata şampiyonası elemeleri 27 Mayıs 2020 tarihinde youtube üzerinden canlı olarak yapıldı. Bir sporcumuz finale yükselme başarı gösterdi. Yarışmaya katılan Melih Tarık Naimoğlu ise Türkiye 5’ncisi oldu.
Bayanlar kategorisinde yarışan ilimiz sporcumuz Mukaddes Feyza Yükselmiş grubunda üçüncü oldu ve finale adını yazdırdı.
Karate İl Temsilcisi Kadir Karataş, Pandemi sürecinde sporcuların aktif olarak spor hayatlarını sürdürmeye çaba gösterdiklerini söyleyerek, federasyon tarafından düzenlenen online şampiyonlarında ilimiz sporcularının başarılarıyla mücadele ettiğini ve ilimize dereceler kazandırdıklarını belirtti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ise Karate sporcularımızın başarıları ve gayretleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.