METEOROLOJİK UYARI

(BATI AKDENİZ’İN İÇ KESİMLERİ İLE GÖLLER YÖRESİNDE BEKLENEN

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 28.05.2020 16:00 TSİ

Bitiş Zamanı :29.05.2020 03:00 TSİ



Bugün öğleden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Göller Yöresinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya’nın kuzey ilçeleri (Döşemealtı, Aksu, Kepez, Korkuteli), Burdur il geneli, İsparta'nın Merkez ve batısı (Gönen, Keçiborlu, Atabey, Uluborlu, Senirkent), kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskım, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZÎ