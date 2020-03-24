ISPARTA BELEDİYESİ BANKLARI KALDIRIYOR! KORONAYA BANK ÖNLEMİ

Tüm dünyada alınan koronavirüs tedbirleri hızla devam ediyor. Devletler olası koronavirüs bulaşmasına karşı yeni yeni tedbirler alarak virüsün yayılmasına engel olmaya çalışıyor. Ama alınan önlem uyarılara rağmen hala yasaklara uymayan, söz dinlemeyen vatandaşlar yetkilileri '' başka çare kalmadı'' dedirterek farklı yollara başvurmasına sebeb oluyor.



Isparta'da da yapılan tüm uyarılara aldırış etmeyen, kulak asmayan ve banklarda oturmaya devam eden vatandaşlar nedeniyle belediye çareyi bankları söküp kaldırmakta buldu.



Isparta'da belediye ekipleri talimatlar doğrultusunda sabah sattlerinde çarşı merkezde bulunan özellikle halkın en çok toplandığı yerlerdeki bazı bankları kaldırmak zorunda kaldı.



Kaynak: Isparta Haber Ajansı













