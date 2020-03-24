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Diyanetten 81 il müftülüğüne genelge!

Diyanetten 81 il müftülüğüne genelge!
ISPARTA
G.Tarihi: 24.03.2020 01:31
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Diyanetten 81 il müftülüğüne genelge!
81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bir dizi faaliyete öncülük ettiği belirtilen genelgeye göre, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde WhatsApp grupları kurulacak.
Gruplar aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek.
Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin, oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla topluma ulaşması sağlanacak.

YAŞLI VE KRONİK HASTALARIMIZIN İHTİYAÇLARINA YARDIMCI OLUN
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlileri için yayımladığı mesajında, yaşlıların tecrübe çınarları, dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilesi olduğunu belirtti.
Yaşlıların ihtiyaçlarını gidermenin, gönüllerini ve dualarını almanın her mümin için büyük bir fazilet olduğunu belirten Erbaş, “Rabb’imiz Kur’an-ı Kerim’de yaşlılarımıza hizmet etmeyi emretmekte, Peygamber Efendimiz de pek çok hadis-i şerifinde onlara yardım ve hürmet etmenin ahlaki değerini ve ahiretteki büyük mükafatını bizlere bildirmektedir” ifadelerini kullandı.
 
 
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