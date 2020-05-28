Isparta'da seyir halindeki otomobil motor bölümünde başlayan yangın sonrası hurda haline geldi.Yangın saat 12:00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 153 Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NB 529 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü kendisini son anda dışarı attı, çevredeki iş yerlerinden getirilen yangın söndürme tüpleriyle vatandaşlar alevlere müdahale etti. Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.Otomobil kullanılamayacak hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere itfaiye ekipleri detaylı inceleme başlattı.