İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 -34-

Karar Tarihi : 27/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.05.2020 Çarşamba günü saat 16.00’ de Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

İlimiz Merkez Vatan Mahallesi 230 Caddede ikamet eden bir vatandaşımızın 26 Mayıs tarihinde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkmış olması nedeniyle, vakanın temaslı sayısının çok olduğundan, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Vatan Mahallesi 234 Cadde, 230 Cadde, 4147 Sokak ve 4118 Sokakları arasını kapsayan bölgenin 27 Mayıs 2020 tarihi saat:15.00 itibariyle 10 Haziran 2020 tarihi saat: 16.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına;

Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.27.05.2020





