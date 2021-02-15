YÜZ YÜZE EĞİTİM ISPARTA KÖY OKULLARINDA BUGÜN BAŞLADI

Isparta Millî Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Büyükhacılar Ortaokulunu ziyaret etti. İl Müdürü Yılmaz yüz yüze eğitim uygulamaları ile ilgili okulda yapılan çalışmalar hakkında okul yönetiminden bilgiler aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında tavsiyelerde bulundu, alınan tedbirler ile ilgili okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.