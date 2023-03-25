Isparta'nın Piri Mehmet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolünü kaybederek bir işyerine girdi. Kazanın şans eseri işyerinde kimse olmadığı sırada gerçekleşmesi, ölüm ve yaralanma vakalarının önlenmesini sağladı.

Kaza sonrasında polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazanın detaylarını araştırmaya başladı. Henüz kazanın nedeni tam olarak bilinmese de, sürücünün sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İşyerinde maddi hasara neden olan kazanın ardından işyeri sahibi yaptığı açıklamada, olayın şokuyla büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Maddi hasarın yanı sıra herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasından dolayı şükrettiklerini ifade etti.