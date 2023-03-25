"Isparta 32 Spor, Menemen Belediyespor Karşısında 4-0 Yenilerek Play-Off Yolunda Yara Aldı"

Isparta 32 Spor, 28. hafta maçında deplasmanda Menemen Belediyespor'a karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyetle play-off yolunda büyük bir yara aldı. Yeşil-pembelilerin bu sonuçla play-off yarışındaki şansı azalırken, takımın teknik direktörü ve oyuncuları maç sonrası üzüntülerini dile getirdi. Isparta 32 Spor, ligdeki sonraki maçında Kocaelispor ile karşılaşacak ve takımın bu maçta performansını yükselterek play-off yolunda umutlarını sürdürmesi bekleniyor.