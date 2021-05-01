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Isparta'da tam kapanma dönemi fırsata çevriliyor

Isparta'da tam kapanma dönemi fırsata çevriliyor
ISPARTA
G.Tarihi: 01.05.2021 15:16
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Belediyesi tam kapanma dönemini fırsata çeviriyor
 
Isparta Belediyesi Covid-19 dolayısıyla Türkiye’de uygulanmakta olan tam kapanma tedbirlerini fırsata çeviriyor. Araç ve yaya trafiğinin hemen hemen yok deneceği Isparta’da hafta sonunda deforme olmuş caddelerde asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.
Geçen hafta çalışmalarını şehrin en yoğun trafik akışının yaşandığı kavşaklardan birisi olan Otogar Kavşağında gerçekleştiren Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalarını bu hafta da Kaymakkapı Meydanı ile eski Devlet Hastanesi Caddesinin iniş bölümünde yaptı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren belediye ekipleri, araç ve yaya trafiğinin olmadığı Hastane Caddesinin iniş bölümü ile Kaymakkapı Meydanında yer alan kavşakta deforme olmuş şeritlerin yenilemesini yaptı. Deforme olan asfalt freze yardımı ile kaldırılırken, ardından yola sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.
29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma süresince Isparta Belediyesi normal süreçte özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda bakım, onarım, yenileme ve diğer çalışmalarda bulunacak.
 
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