VİA İŞ GÜVENLİK İLE GÜVENLİ MESAFE

(KOVİD-19) İÇİN MASKELER

Demiralay maskeler için ise ''Şu an tüm dünyada ve tabiki ülkemizde de bir gerçek var ''Hepimiz maske takmalıyız'' gerçeği.

Adres:

Telefon:

Website:

www.viatrafik.com.tr

(KOVİD-19) Pandemi Döneminde ikaz ve uyarı levhaları, hem günlük hayatın hem de iş hayatının en önemlileri arasında yer almaktadır. “Dikkat Maske Kullan” uyarısından, ''Sosyal Mesafeni Koru'' uyarı tabelaları, açılabilir ve taşınabilir şerit bariyerler Isparta'da Via İş Güveliği'nde bulunmaktadır.Via İş Güvenliği yetkilisi Selami Demiralay, uyarı levhalarının ve maskelerin hayatımızdaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri aktardı.''Örneğin “Kaygan zemin” tabelası ile kazalar önlenir ya da hayati tehlike riski en aza indirilir. Uyarı tabelaları kendi içlerinde çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Trafikte bulunan bu tabelaların birçoğu trafik kurallarını bildiren, cezai yaptırımı da olan tabelalardır. “Sağa dönüş yasağı”, “girilmez” ve “park yapılmaz” levhalarına uyulmadığı takdirde trafik cezalarına maruz kalınabilir. Bununla birlikte yaptırımı olamayan, ancak yine de olası kazalara karşı yerleştiren uyarma amaçlı tabelalar da bulunmaktadır. Bunlar; “yaya çıkabilir”, “dikkat köpek”, “yüksek gerilim tehlikesi” gibi tabelalar, herhangi bir yasak getirmez ancak insanların daha dikkatli olmalarını sağlar.''Maskeler, öksürük damlacıkları ve (COVID-19’a neden olan) SARS-CoV2 virüsününe karşı fiziksel bir bariyer sağlıyor, yayılımını önemli ölçüde azaltabiliyor. Artık maskeler hayatımızın bir parçası oldu.'' şeklinde konuştu.Isparta'da koronaya karşı maske, şeffaf maskeler, uyarı levhaları toptan ve perakende olarak Via iş güvenliği malzemelerinde satılmaktadır.