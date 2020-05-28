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Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''

Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
ISPARTA
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Milli Savunma Bakanı Akar: 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız
Milli Savunma Bakanı Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı."
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.
Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Kovid-19 ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda önemli, başarılı çalışmaların yapıldığını belirtti.
Operasyonlara ilişkin hususları ifade ettikten sonra Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadele konusunda önemli bir durumda olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) koordinasyonunda alınan tedbirler, Silahlı Kuvvetlerimizdeki faaliyetlerimizi sıkıntıya uğratmadan yürütme imkanı tanıdı. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki başarısı dünyada ayrı bir noktada. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bu konudaki mücadelede dünyadaki diğer silahlı kuvvetlerden daha önde durumdayız. Koronavirüs ile mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride. Bu başarı, arkadaşlarımızın, ülke genelindeki talimatlara uyumlu şekilde aldıkları tedbirleri kararlı şekilde planlaması ve uygulaması sayesinde kazanıldı."

AİLELERE TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan normalleşme çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin de başlatılacağını ifade eden Akar, şöyle konuştu:
"Bir ay süreyle terhisler uzatılmıştı. Bu konuda halkımız, asil milletimiz, Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri bizleri destekledi, bunun ülkemizin, halkımızın hayrına olacağını herkes ferasetiyle anladı. Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah 31 Mayıs'tan itibaren gençlerimizi sağlıklı bir şekilde birliklerinden yolcu edip, terhislerini sağlayacağız. Diğer taraftan da yeni celp kapsamında gençlerimizin de sağlıklı şekilde birliklerine katılabilmesi için her türlü tedbiri aldık. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile garnizon komutanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında askere gelecek gençlerimize üç-dört gün öncesinde PCR testi yapılacak."
Bakan Akar, bu konudaki tedbirleri, çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Özetle bizim amacımız, Mehmetçiği birliklerinden evlerine sağlam olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin de sağlam şekilde birliklere intikalini sağlamaktır. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda aldığımız bu tedbirleri içten, samimi şekilde uygulayan tüm Mehmetçik ile aldığımız bu kararları destekleyen, anlayış, sabır gösteren anne-babalara da en içten duygularla şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu faaliyeti de kazasız, belasız icra edeceğiz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YOĞUN MÜCADELE
Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "FETÖ dahil olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.
Akar, sözlerini karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğe başarı, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de şifa dileyerek tamamladı.
 
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