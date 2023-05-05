Ülkemizde Şubat ayında ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan mücadele stratejisi kapsamında Isparta'da bulunan canlı hayvan pazarı kapatılmıştı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığının 25 Nisan 2023 tarihinde yapmış olduğu Şap Hastalığı Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda, il içi ve il dışı hareketlerine getirilen kısıtlamalar 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmış ve Isparta'da bulunan canlı hayvan pazarı hayvan hareketlerine açılmıştır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları sayesinde İlimizde bulunan büyükbaş hayvanlar yoğun bir aşılama kampanyası ile aşılanmıştır. İlkbahar şap aşılama kampanyası haricinde, SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı mücadele kapsamında yapılan bu yoğun aşılama kampanyası sayesinde Isparta'da hayvan sağlığına yönelik bir adım atılmıştır.Şap hastalığına karşı yapılan mücadele, İsparta'da da özverili bir şekilde sürdürülmüş ve hayvan hareketleri kısıtlamaları kaldırılarak canlı hayvan pazarı yeniden faaliyete geçirilmiştir. Bu önemli gelişme, İsparta'da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösterenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.