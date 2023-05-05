Isparta Şehir Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm.Dr.Ergün GÜLEŞÇİ, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, günlük yaşamda en çok kirlenen organın eller olduğunu belirtti. İyi yıkanmamış ellerin bulaşıcı hastalıkların yayılmasında ve gıda zehirlenmelerinin meydana gelmesinde etkili olduğunu vurgulayan GÜLEŞÇİ, kurallara uygun, doğru el yıkama alışkanlıklarının kazandırılmasının, bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında ve gıda zehirlenmelerinin önlenmesinde etkili olduğunu söyledi.Doğru el yıkama yöntemleri hakkında bilgi veren GÜLEŞÇİ, su ve sabunun uygun şekilde kullanılması ve kurulamanın da desteğiyle el yüzeyindeki hastalık ve bulaşmalardan sorumlu olan mikroorganizmaların uzaklaştırılabileceğini belirtti. Sıvı sabunların tercih edilmesi önerilirken, kalıp sabunların tercihinde ise boyutların mümkün olduğunca küçük tutulması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, el yıkama suyunun çok sıcak olmasının deriyi tahriş ederek mikroorganizma girişine ortam hazırlayabileceğinden, mutlaka ılık ve akan halde olması gerektiğini ifade etti.El yıkamadan sonra ellerin iyice kurulanması gerektiğini de hatırlatan GÜLEŞÇİ, eğer eller ıslak ve nemli kalırsa mikroorganizmaların bulaşma riskinin artacağını belirtti. Bu nedenle, doğru el yıkama alışkanlıklarının kazandırılmasıyla birlikte, el kurutma yöntemlerine de dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.