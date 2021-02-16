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Isparta'da Rosemix'ten Nostalji Kokan Tarihi Kolonyalar...

Isparta'da Rosemix'ten Nostalji Kokan Tarihi Kolonyalar...
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'DA ROSEMİX'TEN TARİHİ KOLONYA ESİNTİSİ
Güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle gündelik hayatımızın değişmeyen bir parçası kolonyalar bu kez tarih ve nostalji kokuyor.
Isparta'da Rosemix üretimi tarihi Çamlıca Tepesi,Galata Kulesi, Pierre Loti, Mısır Çarşısı ve Kız Kulesi kolonyalarının kokusu sizi adeta tarihte bir yolculuğa çıkaracak.

Not: Rosemix tesislerinde üretilen  kolonyalar, toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır. Ayrıca kurumlar,şirketler, ve işyerleri için taşınabilir veya istenilen ebatlarda özel olarak ambalajlı kolonya üretilmektedir.

Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon:  0 246 224 15 15 
 website: www.rosemix.com.tr

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