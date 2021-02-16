Isparta Belediyesi pazartesi günü saat 15.00 sularında başlayan ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile birlikte, Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarını 24 saat esasına göre başlattı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında şehrin 7 ayrı noktasında önceden 75 iş makinesini konuşlandıran belediye ekipleri, çalışmalarına yağış ile birlikte başladı. Karla mücadele için 1200 personel 24 saat esasına göre çalışmalar gerçekleştirecek.