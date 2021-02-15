*BAŞKAN VELİ GÖK SİYASİ PARTİ İLÇE

BAŞKANLARIYLA TOPLANDI.



*İLÇE BAŞKANLARI İSTİŞAREDEN MEMNUN KALDI.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir’de faaliyetlerini sürdüren Siyasi Parti İlçe Başkanlarıyla bir araya geldi.

Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN’ında katılımı ile AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, CHP İlçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Koray Cansoy, SP İlçe Başkanı Hasan Kaya ve DP İlçe Başkanı Ahmet Demirağ’la bir araya gelen Başkan Veli Gök İlçemize kazandırılan yatırımlar, devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi.

Siyasi Parti İlçe Başkanlarının görüş ve düşüncelerini de dinleyen Başkan Veli Gök İlçemize kazandırılacak her türlü yatırım ve projelerle ilgili ilçemizde katkı sağlamak isteyen, görüş ve düşünceleriyle fayda sağlamak isteyen siyasi parti ilçe başkanlarına kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Eğirdir’de faaliyet gösteren Siyasi Parti İlçe Başkanları Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün bilgi paylaşımlarından ve istişare geleneğinden oldukça memnun oldukları ve bunu dile getirdikleri görüldü.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)



