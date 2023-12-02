Iyaşpark AVM, müzikseverleri unutulmaz bir deneyimle buluşturuyor!

Türk müziğinin sevilen ismi Selim Gülgören, 2 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te Iyaşpark AVM'de gerçekleşecek özel bir konserle hayranlarıyla buluşacak. Sanatçının en sevilen şarkılarından oluşan bu konserde, katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacaklar.

Selim Gülgören'in repertuarında yer alan "Cennet," "Aşıklar Şehri," "Aşk Bizden Yana," "Bi Yanım," "Mendil" gibi dokunaklı eserleri, dinleyicilere duygusal bir müzik ziyafeti sunacak. Sanatçının kendine özgü yorumuyla ve samimi sahne performansıyla dolu dolu geçecek olan konser, müzik tutkunlarını bekliyor.

Etkinliğin ardından düzenlenecek imza etkinliği ile Selim Gülgören, hayranlarına unutulmaz bir anı bırakacak. Iyaşpark AVM, sanat ve müziği bir araya getirerek ziyaretçilerine keyifli bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Bu özel etkinlikle birlikte, müzik dolu anların tadını çıkarabilir ve sevilen sanatçıyla bir araya gelme şansını yakalayabilirsiniz.