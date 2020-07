Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler

Vatandaşlarımızın; idrak edeceğimiz Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek, Kaymakamlıklar, Isparta Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerce aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.





1-Kaymakamlıklar:

İlçelerdeki Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.

2-Isparta Belediye Başkanlığı:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince gerekli piyasa denetimlerinin zabıta görevlilerince yapılmasına, çöplerin aksama olmaksızın toplanmasına, cenaze hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, itfaiye gibi 24 saat mesai esasına dayanan birimlerde görevin aksamamasına özen gösterilecektir.

Isparta Belediyesinde gerekli telefon numaraları:

Cenaze Hizmetleri 188

Zabıta Karakolu 211 61 11

Alo Zabıta 153

Santral 211 60 00

3-İl Jandarma Komutanlığı:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda, gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Komutanlık bünyesinde çıkarılan emir doğrultusunda alınacaktır.

İl Jandarma Komutanlığında gerekli telefon numaraları:

Jandarma İmdat 156

Santral 224 11 25 (4 Hat)

4-İl Emniyet Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Müdürlük bünyesinde çıkarılan talimat doğrultusunda alınacaktır.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:

Polis İmdat 155

Nöbetçi Müdürlük 228 14 10-20-30/5051

Santral 228 14 10-20-30

5-Defterdarlık:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız maliye ile ilgili sorunları aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.

VİMER 444 0 189

Defterdarlık Santral 218 10 69 (3 hat)

6-İl Sağlık Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince Merkez İlçe ve İlçelerdeki hastaneler, 24 saat hizmet verecekler, kasaba ve köylerdeki sağlık ocakları en az bir nöbetçi personel ile hizmete açık olacaklardır.

Sağlık Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları :

Sağlık Müdürlüğü 211 96 96

Isparta Şehir Hastanesi 213 40 00

7-AKDENİZ EDAŞ Isparta İşletme Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız elektrik ile ilgili sorunlarını aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.

Elektrik Arıza 186

Arıza Servisi 242 46 68

8-112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü:

Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın kendilerine veya çevresindekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa “112” yi arayarak yardım isteyeceklerdir.



Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.



Ömer SEYMENOĞLU

Vali