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Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!

Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!
ISPARTA
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Koronavirüs Toplantısı Yapıldı
Isparta’nın koronavirüs salgınındaki son durumu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıyla masaya yatırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ve sağlık yöneticileri katıldı.
Isparta’nın güncel vaka sayıları, yatan hasta sayıları, aşılama çalışmaları ve sağlık alt yapısı hakkında bir sunum gerçekleştiren Dr. Karakaya aşı olanların ve olmayanların hastaneye yatış oranlarına dikkat çekerek aşılamanın önemine değindi.
Toplantıdaki konuşmasında aşılama çalışmalarının önemine vurgu yapan Vali Seymenoğlu da bir an önce tüm vatandaşların aşılarını tamamlamaları çağrısında bulunarak aşı olunsa bile maske, mesafe, temizlik kurallarından kesinlikle taviz verilmemesini istedi.
Vali Seymenoğlu “Bir dönem sizlerin de bildiği gibi vaka sayılarımız oldukça azalmıştı. Ancak bugünlerdeki vaka sayılarımız maalesef artış göstermektedir. Vatandaşlarımızdan ilk günlerdeki gibi kovid-19 ile mücadelede bize destek vermelerini istiyoruz. Evin dışına çıkmak zorunda olduğumuz takdirde mutlaka maskelerimizi usulüne uygun olarak kullanmamız lazım. Bu, ilk günden beri vatandaşımızdan istediğimiz ve hep beraber uymaya çalıştığımız bir ilke ve halen geçerli. Bütün dünya maskeyi önemsiyor, ülkemizdeki bilim insanları, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ısrarla maskeden taviz verilmemesini bizden istiyor. Onun için öncelikle kendi kendimizi kontrol altına alıp mutlaka usulüne uygun olarak maskelerimizi takmaya devam etmemiz lazım bunu ısrarla öneriyoruz. Maske, mesafe ve temizliğin yanına mutlaka usulüne uygun ve yeterli sayıda aşımızı da olmamız lazım ki bu süreci başta vefat sayıları olmak üzere sağlık olarak, ekonomik olarak daha olumluya çevirebilelim. Eylül ayının 6'sında ilköğretime bağlı okullarımız açılıyor, ilimizdeki 2 üniversitemiz de yüz yüze eğitim kararı aldı Eylül ayının ortasında ve sonlarına doğru kendi takvimlerine göre üniversitelerimiz kapılarını öğrencilerine açacak. Dolayısıyla bu kurallara titizlikle uymamız lazım ki geriye dönüş olmasın, ekonomik kayıplarımız daha fazla artmasın” dedi.
Ardından toplantıda hazır bulunan sağlık yöneticileri söz alarak salgına karşı alınacak tedbirler ve hastanelerin alt yapıları hakkında görüşlerini bildirdiler. Yöneticiler, salgının henüz tam olarak geçmediği ve özellikle maske kullanımının büyük önem taşıdığı konusunda ortak görüş bildirdiler.
 
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