GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta’daki iş insanları yurtdışındaki iş dünyasıyla buluşuyor

Isparta’daki iş insanları yurtdışındaki iş dünyasıyla buluşuyor
ISPARTA
48 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ITSO’dan Tataristan’a iş gezisi
ITSO, Isparta’daki iş insanlarını yurtdışındaki iş dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası,  Pandemi dolayısıyla bir süre ara verilen yurtdışı iş gezisi programlarına başladı, bu kapsamda Tataristan’a gidildi.  Isparta ile Tataristan arasındaki ticari bağlantılarını güçlendirmek ve ihracat olanaklarını yerinde incelemek adına düzenlenen iş gezisine ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve oda yönetim kurulu üyeleri ile Genel Sekreter Nihal İspir katıldı. Isparta ile Tataristan’ın ticari bağlantılarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan ITSO Başkanı “Ispartamızın 500 milyon dolar ihracat hedefi devam ediyor. Bizde bu hedefe ulaşmak için şartlar çerçevesinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Ispartalı iş insanlarımıza faydalı olabilecek her türlü imkânı değerlendirmeye de devam edeceğiz.” dedi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve oda yönetim kurulu üyeleri, kentin yurtdışı iş ilişkilerini geliştirmek ve yeni ihracat hedefleri için Tataristan Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. 3 gün süren ziyaret kapsamında ilk olarak Kazan Başkonsolos Yardımcısı Halit Gönüllü’yle bir araya gelen heyet, daha sonra Tataristan Cumhuriyeti hükümet üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina'dan ülkede yapılabilecek yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca ITSO heyeti Tataristan'da kurulan Himgrad OSB'yi ziyaret ederek, OSB’nin kuruluşu, gelişimi, işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.
Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret eden Ispartalı işadamları, Tataristan iş çevreleriyle toplantı ve ikili görüşmelere katıldılar.
Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı German Lerner ile Tataristan’daki ticari fırsatlar hakkında fikir alışverişinde bulunan ITSO heyeti, daha sonra Tataristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı’nı ziyaret ederek,  Bakan Yardımcısı Nail Zalakov ile Tataristan’ın tarım alanındaki çalışmaları ve desteklemeler üzerine görüştü.
Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi CEO’su Timur Shagivaleev ve Yatırım İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Nikos Topuzidis ile bir araya gelen ITSO heyeti, Alabuga OSB'deki yatırım ve teşvikler hakkında bilgi aldı. ITSO heyeti,  Tataristan Alabuga Özel Ekonomik Bölgesinde hizmet veren Türk yatırımcı Şişecam'a da ziyarette bulundu.
ITSO heyeti, Tataristan Nizhnekamsk hükümetinin birinci Başkan Yardımcısı Radmir Ildarovich, yönetimi ve Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Nizhnekam Bölge Temsilcisi Eduard Aleksandroviç ile bir araya gelerek, TOSER yatırım teşvik konularıyla ilgili görüşmeler yaptı.
 “İş gezileri sayesinde yeni projeler geliştiriyoruz”
Tataristan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Tataristan’da yatırım ajansları ve iş dünyası ile bir araya geldiklerine değinen Tutar,  “Yönetimimizle birlikte Tataristan Kazan ziyaretimiz oldukça verimli geçti. İki ülke arasında dostluk köprülerinin yanı sıra çeşitli projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu tür iş gezileri sayesinde yeni projeler de geliştiriyoruz. Kurum ziyaretlerinin yanı sıra iş dünyasıyla da görüşüp oradaki yatırımcıların neler yaptığını ve neler yapabileceğimizi konuştuk.  Ayrıca bakanlık nezdinde görüşmelerde bulunduk. Bu tür iş gezileri Isparta’mız için yeni ihracat kapıları açıyor ve iş insanlarımıza fırsatlar sunuyor. Bu anlamda memnun kaldığımız bir gezi oldu. Farklı ülkelere bu tür gezilerimiz devam edecek. Ispartalı iş insanlarımıza faydalı olabilecek her türlü imkânı değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
 
02-ITSO-dan-Tataristan-a-i-gezisi03-ITSO-dan-Tataristan-a-i-gezisi
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!
Okullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendi
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI
Anlaşma sağlandı memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU
Borcu olanlar bu habere dikkat!
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor?
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI
Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı
Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi
TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisi
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildiKur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi18 Ağustos 2021
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞIISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI17 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU19 Ağustos 2021
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?23 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!Isparta'da fabrikada Yangın...!18 Ağustos 2021
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?MAAŞ NE KADAR ARTACAK?19 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDIISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI19 Ağustos 2021
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARIISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI21 Ağustos 2021
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?20 Ağustos 2021
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecekHem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek20 Ağustos 2021
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? 21 Ağustos 2021
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!22 Ağustos 2021
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!19 Ağustos 2021
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURUISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU22 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haberÖğretmen atamaları ile ilgili önemli haber18 Ağustos 2021
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesiHaber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi20 Ağustos 2021
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!18 Ağustos 2021
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?19 Ağustos 2021
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül MinelIsparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel22 Ağustos 2021
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği YapıldıIsparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı21 Ağustos 2021