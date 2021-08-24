ITSO’dan Tataristan’a iş gezisi

ITSO, Isparta’daki iş insanlarını yurtdışındaki iş dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Pandemi dolayısıyla bir süre ara verilen yurtdışı iş gezisi programlarına başladı, bu kapsamda Tataristan’a gidildi. Isparta ile Tataristan arasındaki ticari bağlantılarını güçlendirmek ve ihracat olanaklarını yerinde incelemek adına düzenlenen iş gezisine ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve oda yönetim kurulu üyeleri ile Genel Sekreter Nihal İspir katıldı. Isparta ile Tataristan’ın ticari bağlantılarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan ITSO Başkanı “Ispartamızın 500 milyon dolar ihracat hedefi devam ediyor. Bizde bu hedefe ulaşmak için şartlar çerçevesinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Ispartalı iş insanlarımıza faydalı olabilecek her türlü imkânı değerlendirmeye de devam edeceğiz.” dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve oda yönetim kurulu üyeleri, kentin yurtdışı iş ilişkilerini geliştirmek ve yeni ihracat hedefleri için Tataristan Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. 3 gün süren ziyaret kapsamında ilk olarak Kazan Başkonsolos Yardımcısı Halit Gönüllü’yle bir araya gelen heyet, daha sonra Tataristan Cumhuriyeti hükümet üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina'dan ülkede yapılabilecek yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca ITSO heyeti Tataristan'da kurulan Himgrad OSB'yi ziyaret ederek, OSB’nin kuruluşu, gelişimi, işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret eden Ispartalı işadamları, Tataristan iş çevreleriyle toplantı ve ikili görüşmelere katıldılar.Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı German Lerner ile Tataristan’daki ticari fırsatlar hakkında fikir alışverişinde bulunan ITSO heyeti, daha sonra Tataristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı’nı ziyaret ederek, Bakan Yardımcısı Nail Zalakov ile Tataristan’ın tarım alanındaki çalışmaları ve desteklemeler üzerine görüştü.Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi CEO’su Timur Shagivaleev ve Yatırım İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Nikos Topuzidis ile bir araya gelen ITSO heyeti, Alabuga OSB'deki yatırım ve teşvikler hakkında bilgi aldı. ITSO heyeti, Tataristan Alabuga Özel Ekonomik Bölgesinde hizmet veren Türk yatırımcı Şişecam'a da ziyarette bulundu.ITSO heyeti, Tataristan Nizhnekamsk hükümetinin birinci Başkan Yardımcısı Radmir Ildarovich, yönetimi ve Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Nizhnekam Bölge Temsilcisi Eduard Aleksandroviç ile bir araya gelerek, TOSER yatırım teşvik konularıyla ilgili görüşmeler yaptı.“İş gezileri sayesinde yeni projeler geliştiriyoruz”Tataristan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Tataristan’da yatırım ajansları ve iş dünyası ile bir araya geldiklerine değinen Tutar, “Yönetimimizle birlikte Tataristan Kazan ziyaretimiz oldukça verimli geçti. İki ülke arasında dostluk köprülerinin yanı sıra çeşitli projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu tür iş gezileri sayesinde yeni projeler de geliştiriyoruz. Kurum ziyaretlerinin yanı sıra iş dünyasıyla da görüşüp oradaki yatırımcıların neler yaptığını ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Ayrıca bakanlık nezdinde görüşmelerde bulunduk. Bu tür iş gezileri Isparta’mız için yeni ihracat kapıları açıyor ve iş insanlarımıza fırsatlar sunuyor. Bu anlamda memnun kaldığımız bir gezi oldu. Farklı ülkelere bu tür gezilerimiz devam edecek. Ispartalı iş insanlarımıza faydalı olabilecek her türlü imkânı değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.